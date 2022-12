DAX® - USA schieben an

Im bisherigen Verlauf des 4. Quartals läuft eine dynamische Erholungsbewegung. Die beschriebene Gegenbewegung schlägt sich beim DAX® auf Wochenbasis in einer Erfolgssträhne von acht positiven Wochenkerzen in Folge nieder. Eine längere Schönwetterperiode gelang dem Aktienbarometer in der gesamten Historie seit 1988 nur fünf Mal! Zu mehr als 10 positiven Wochen in Serie kam es dabei nie. Das zeigt wie außergewöhnlich die aktuelle Erfolgsserie ist. Und doch könnte eine weitere positive Wochenkerze folgen, denn die Vorgaben dürften den DAX® fester in den zweitletzten Handelstag der Woche starten lassen. Dabei rückt das bisherige Verlaufshoch bei 14.572 Punkten wieder in den Fokus. Verschiedene Indikatoren stellen allerdings einen Bremsklotz dar. So hat der RSI gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Zuvor verharrte der Oszillator über mehrere Wochen in seiner oberen Extremzone - hat aber inzwischen eine Topbildung ausgeprägt. Diesem Beispiel ist jüngst der MACD gefolgt, indem der Trendfolger auf historisch hohem Level ein negatives Schnittmuster lieferte. Das „swing low“ vom 29. November bei 14.327 Punkten definiert dabei einen Signalgeber in Sachen Konsolidierung, denn ein Rutsch darunter würde eine kurzfristige Topbildung vervollständigen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

