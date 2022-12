EQS-News: ams-OSRAM AG: ams OSRAM gibt den Vollzug des Verkaufs von Traxon Technologies an die Prosperity Group bekannt

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Verkauf

ams OSRAM gibt den Vollzug des Verkaufs von Traxon Technologies an die Prosperity Group bekannt Premstätten, Österreich und München, Deutschland (2. Dezember 2022) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt den Vollzug des Verkaufs des Geschäftsbereichs für Architekturbeleuchtung Traxon Technologies an die Prosperity Group bekannt. Traxon Technologies Limited, ein führender Anbieter von Architekturbeleuchtung, einschließlich seines einzigartigen Portfolios an branchenführenden Lichtsteuerungs-systemen e:cue sowie den von Traxon entwickelten und unter der Marke OSRAM und Traxon vertriebenen Leuchten, wurde als eigenständiges Unternehmen in die Prosperity Group eingebunden, in der Traxon Lizenznehmer der Marke OSRAM für seine hochwertigen Beleuchtungsprodukte ist. ams OSRAM wird Traxon in einzelnen Ländern noch übergangsweise für einen Zeitraum von einigen Monaten im Vertrieb unterstützen. Danach werden die entsprechenden Mitarbeiter und Vermögenswerte ebenfalls an die Prosperity Group überführt. Die Prosperity Group, ein privates Beleuchtungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, ist ein modernes Konglomerat, das tief in der Beleuchtungsindustrie verwurzelt und mit Investitionen und Aktivitäten in verschiedenen Geschäftsbereichen auf globalen Märkten tätig ist. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren Partner von ams OSRAM und der OSRAM Licht AG. ams OSRAM wird sich weiterhin auf seine Geschäfte mit Hightech-Halbleitern sowie auf sein Automotive- und Speziallampen-Geschäft konzentrieren. Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams OSRAM, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zum Kern der Unternehmens­strategie gehören. Diese Transaktion umfasst nicht die Beleuchtungskomponenten

und -technologien von ams OSRAM. Für weitere Informationen über die Prosperity Group besuchen Sie bitte prosperity-grp.com und für weitere Informationen über Traxon Technologies besuchen Sie bitte http://www.traxontechnologies.com/de . Für weitere Informationen über ams OSRAM besuchen Sie bitte unsere Website unter ams-osram.com.





Über ams OSRAM

