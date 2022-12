Ex-Obama-Berater wird neuer Chef der Chicagoer Fed

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Der Chicagoer Ableger der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bekommt einen neuen Chef.

Der frühere Wirtschaftsberater von Ex-Präsident Barack Obama, Austan Goolsbee, soll die Fed in Chicago künftig führen. Das teilt die regionale Notenbank am Donnerstag mit. Goolsbee tritt damit die Nachfolge von Charles Evans an, der im Januar in den Ruhestand geht. Der 53-jährige Goolsbee wird im kommenden Jahr in dem für die Zinspolitik zuständigen Offenmarktausschuss stimmberechtigt sein. Der Ökonom war unter Obama der Vorsitzende des Rats der Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Nach weniger als einem Jahr auf dem Posten kehrte er bereits der Politik überraschend den Rücken und widmete sich als Professor wieder ganz der Lehre.

