EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Neue Dividendenpolitik: Dividende für Geschäftsjahr 2022 soll auf EUR 2,00 erhöht werden (deutsch)

Talanx Aktiengesellschaft: Neue Dividendenpolitik: Dividende für Geschäftsjahr 2022 soll auf EUR 2,00 erhöht werden

^ EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende Talanx Aktiengesellschaft: Neue Dividendenpolitik: Dividende für Geschäftsjahr 2022 soll auf EUR 2,00 erhöht werden 05.12.2022 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neue Dividendenpolitik: Dividende für Geschäftsjahr 2022 soll auf EUR 2,00 erhöht werden Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinn- und Liquiditätssituation der Gesellschaft beabsichtigt der Vorstand der Talanx AG, die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 2,00 je Aktie anzuheben und der Hauptversammlung der Gesellschaft im Mai 2023 einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Dies entspräche einer Steigerung von 25% im Vergleich zur Dividende für das Geschäftsjahr 2021, die sich auf EUR 1,60 je Aktie belief. Ferner strebt der Vorstand an, die Dividende bis zum Jahre 2025 - vorbehaltlich der Geschäftsentwicklung sowie der jeweiligen Zustimmung des Aufsichtsrates und der Hauptversammlung der Gesellschaft - um insgesamt weitere 25% auf einen Zielwert i.H.v. EUR 2,50 je Aktie zu erhöhen. Kontakt: Bernd Sablowsky Leiter Investor Relations HDI-Platz 1 30659 Hannover Tel: 0511/3747 2231