EQS-News: Peter Conzatti steigt bei Creating Alpha ein

Peter Conzatti steigt bei Creating Alpha ein



Peter Conzatti, einer der erfolgreichsten und erfahrensten Experten für deutsche und europäische Nebenwerte, hat 2022 die Verantwortung für den Creating Alpha German Champions Fonds übernommen und sich an der Creating Alpha Capital GmbH, Dachau, maßgeblich beteiligt. Der bisherige Manager Thomas Wukonigg, seit 1.1.2020 für den Fonds und dessen Outperformance verantwortlich, bleibt als Co-Manager an Bord. Der Creating Alpha Fonds investiert zu mindestens 51% in deutsche Werte, vornehmlich aus dem Nebenwerte-Segment. Er wurde 2018 aufgelegt und schloss das herausfordernde Jahr 2020 als einer der besten Fonds für deutsche Aktien ab. Auch im laufenden Jahr zählt der Fonds mit einer Performance von ca. -14,26 % per 1.12.2022 zur absoluten Spitzengruppe. Soeben wurde er vom Branchendienst ‚Das Investment‘ zum „besten Deutschland-Fonds für antizyklische Chancen“ gekürt. Angestrebt wird - analog zu Conzattis ,stock picking‘ Historie (UBS German Small Caps, Lupus Alpha Smaller Champions, Lupus Alpha Micro Champions) - eine kontinuierliche Outperformance des Marktes bei zugleich unterdurchschnittlichen Risiko-Kennziffern. Bei der Titelauswahl werden bewusst Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in den Selektionsprozess mit einbezogen. Von der Konkurrenz unterscheidet sich der Fonds nicht zuletzt durch ein einzigartiges Merkmal: 25% der Performance-Fee kommen vorab definierten sozialen Projekten zugute.

