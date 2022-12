InterDigital hält die Dividende stabil

Das amerikanische Mobiltechnologie-Unternehmen InterDigital Inc. (ISIN: US45867G1013, NASDAQ: IDCC) wird am 25. Januar 2023 eine stabile Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar ausschütten. Record day ist der 11. Januar 2023. Auf das Jahr gerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 1,40 US-Dollar.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,07 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,80 Prozent.

InterDigital ist ein Technologieunternehmen der Mobilfunkbranche, das 1972 in Philadelphia gegründet wurde. Der Firmensitz befindet sich heute in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 114,76 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 143,5 Mio. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 22,22 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 26,23 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 30,10 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 1,49 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de