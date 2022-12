IRW-News: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium schließt bedingungslosen Kaufvertrag für Tolillar Salar, Argentinien, ab

IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Alpha Lithium schließt bedingungslosen Kaufvertrag für Tolillar Salar, Argentinien, ab

VANCOUVER, British Columbia, 5. Dezember 2022 - Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung von über 27.500 Hektar des möglicherweise letzten unerschlossenen Lithiumsalars in der Region konzentriert, freut sich, mitteilen zu können, dass die Energy and Mining Resources of Salta ("REMSA"), einer der ursprünglichen Verkäufer des Tolillar Salar, alle bisherigen Investitionsausgaben von Alpha Lithium Argentina SA ("Alpha SA") geprüft und genehmigt hat und Alpha SA von allen weiteren Verpflichtungen im Rahmen der REMSA-Vereinbarung, die ursprünglich auf den 23. Januar 2019 datiert war, entbunden hat.

Die Erfüllung dieser Verpflichtungen bedeutet, dass die Alpha SA alle Ertragsverpflichtungen auf den ursprünglich von der REMSA erworbenen Flächen erfüllt hat.

Die REMSA-Vereinbarung, die nun ausgelaufen ist, umriss die Anforderungen des Unternehmens, die Investitionsausgaben in Höhe von 1 Million US-Dollar und bestimmte Zahlungen in Höhe von insgesamt 210.000 US-Dollar. REMSA ist davon überzeugt, dass diese Ausgaben ordnungsgemäß getätigt wurden, und hat eine bedingungslose Urkunde unterzeichnet, die Alpha SA von allen weiteren Verpflichtungen im Rahmen des REMSA-Abkommens entbindet und es dem Gericht ermöglicht, Alpha SA das Eigentum an den Grundstücken zuzusprechen.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte: "Wir freuen uns, dass REMSA die disziplinierte und strenge Arbeit anerkannt hat, die wir zum Nutzen der lokalen Interessengruppen, des Unternehmens und der lokalen Wirtschaft in der Provinz Salta geleistet haben. Wir begrüßen die einzigartige strukturelle Anforderung von REMSA, Arbeitsverpflichtungen einzugehen, um Eigentumsrechte in Salta zu erwerben, da sie den gesamten Prozess legitimiert, Hunderte von Menschen vor Ort beschäftigt und den Unternehmen zugutekommt, die verantwortungsvoll die Produktion von Mineralien vorantreiben, die dem argentinischen Volk gehören. "

Seit dem Beginn der ersten Schritte eines Explorationsprogramms im Jahr 2020 hat Alpha SA mehr als ein Dutzend Bohrungen niedergebracht, ein firmeneigenes Forschungslabor für Solechemie errichtet, ein firmeneigenes Lithiumkarbonat-Produktionsverfahren entwickelt, das in Tolillar mit beispiellosem Erfolg funktioniert, mit dem Bau einer Pilotanlage begonnen und Dutzende von hochqualifizierten argentinischen Technologen, Ingenieuren, Geologen, Geophysikern und Chemikern sowie mehrere Studenten, Buchhaltungs-, Management- und Personalfachleute eingestellt. Das Unternehmen ist dankbar für das große argentinische Team, das unsere wenigen kanadischen Mitarbeiter dabei unterstützt, Werte für die Aktionäre zu schaffen, und ist auf dieses Team angewiesen.

Das Unternehmen bearbeitet weiterhin eine große Anzahl von unaufgeforderten, eingehenden Anfragen zu einem oder mehreren der Vermögenswerte von Alpha SA in Argentinien. Angesichts der Knappheit an Projekten in einem ähnlichen Entwicklungsstadium und mit einer 100%igen Beteiligung und einer großen, unbestrittenen Süßwasserquelle wird das Unternehmen weiterhin potenzielle Möglichkeiten zur Schaffung von Shareholder Value prüfen.

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutsche WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto erweitern wir weiterhin unsere über 5.000 Hektar (12.570 Acres) große Basis in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithium-Sole suchen oder derzeit produzieren, gehören Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Allkem Ltd, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Orocobre im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "antizipiert", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Ergebnisse weiterer Sole-Prozesstests und Explorationen sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Weder die NEO-Börse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der NEO-Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Es wurde noch kein Vertrag über den Verkauf der Vermögenswerte des Unternehmens abgeschlossen, und ein solcher Vertrag kommt möglicherweise nicht zustande. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

