REGENERON PHARMA - Kommt jetzt der große Durchbruch?

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 766,390 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Regeneron Pharma befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte im April 2022 ein Allzeithoch bei 747,42 USD. Nach einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 539,18 USD zog die Aktie wieder an das Rekordhoch an.

Am 09. September kam es erstmals zu einem Anstieg über das Rekordhoch. Seitdem bewegt sich der Wert in einer keilförmigen Bewegung nach oben. In der Spitze kletterte er auf ein Hoch bei 769,63 USD. Am Donnerstag und Freitag näherte sich der Titel diesem Hoch erneut an. Dort verläuft aktuell auch die obere Begrenzung des Keils.

Neues Kaufsignal, wenn …

Sollte die Aktie von Regeneron Pharma stabil über 769,63 USD ausbrechen, ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die langfristige Rally. Dieses Signal könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung 863 USD und später rund 1.000 USD einleiten.

Sollte sich die Hürde bei 769,63 USD allerdings als zu hoch herausstellen, müsste mit einer kurzfristigen Abwärtsbewegung in Richtung 725 USD und damit an die untere Begrenzung der Keilbewegung gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Regeneron Pharma steht kurz vor einem starken Kaufsignal. Die Chancen, dass es unmittelbar zu diesem Signal kommt, sind aber nicht überragend. Man sollte dieses Signal abwarten, bevor man eine neue Position eingeht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)