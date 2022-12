ETSY - Erster Schwung vorbei?

Etsy Inc. - WKN: A14P98 - ISIN: US29786A1060 - Kurs: 137,210 $ (Nasdaq)

Die Etsy-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einer sehr steilen Rally. Sie notierte am 02. November im Tief noch bei 87,24 USD. Gestern markierte die Aktie ein Hoch bei 142,53 USD. Die Aktie legte also in gut einem Monat um fast 2/3 zu.

Gestern setzten nach dem Hoch bei 142,53 USD Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie ist trotz der leichten Gewinnmitnahmen von gestern immer noch stark überkauft. Nach der Rally in den letzten Wochen ist das auch wenig verwunderlich.

Konsolidierung droht

Der eine schwächere Tag gestern reicht nicht aus, um die überkaufte Situation zu beruhigen. Die Etsy-Aktie hat zwar weiterhin Aufwärtspotenzial bis 154,88-160,17 USD. Aber kurzfristig droht ein Rücksetzer in Richtung 128,28 USD oder sogar 123,03 USD und damit auf die letzten Hochpunkte.

Erst mit einem Rückfall unter 111,37 USD würde sich das Chartbild deutliche ändern. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 87,94/24 USD gerechnet werden. Ein Rückfall unter 123,03 USD wäre zwar für die Bullen auch ein Rückschlag, würde das Chartbild aber erst einmal „nur“ auf neutral drehen.

Fazit: Nach den gestrigen Gewinnmitnahmen gibt es noch keinen Anlass, neu in die Etsy-Aktie einzusteigen. Einige Dollar tiefer könnte sich aber eine neue Chance bieten.

