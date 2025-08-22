AKTIE IM FOKUS: DHL schwächeln - Kepler streicht Kaufempfehlung
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von DHL haben am Freitag nach einer zurückhaltenderen Einstufung durch Kepler Cheuvreux im Dax überdurchschnittlich verloren. Nach minus 1,5 Prozent auf 39,95 Euro drehten sie allerdings knapp über ihrer 50-Tage-Linie wieder aufwärts und dämmten die Verluste auf 0,7 Prozent ein.
Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als 6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr für schwer erreichbar. Angesicht zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV bessere Chancen.
Kepler strich die Kaufempfehlung und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold"./ag/jha/
