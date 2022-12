PayPal-Aktie: Jetzt wird es günstig!

Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) läuft es einfach weiterhin nicht. Das Ende der letzten Woche war wieder einmal ein Zeitraum mit roten Vorzeichen. Eine Wasserstandsmeldung, wonach der Payment-Dienstleister in den USA offenbar an Volumen eingebüßt hat, verunsicherte die Investoren.

Das gesamte Börsenjahr 2022 ist nicht der Zeitraum der PayPal-Aktie. Nach unten revidierte Prognosen und weniger Ergebnis je Aktie bilden die aktuelle Lage. Immerhin: Der US-Konzern bleibt profitabel und könnte so gerade umsatzseitig ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. Aber das sollte nicht der Anspruch sein, zumindest nicht ursprünglich.

Mit dem weiteren Fall der Aktie bin ich geneigt zu sagen: Jetzt wird es, wieder einmal, sehr günstig. Sehen wir uns die Bewertung an und ein Basis-Szenario, mit dem Foolishe Investoren womöglich auf den Turnaround wetten sollen.

PayPal-Aktie: Günstig …?!

Okay, okay: Wenn wir das voraussichtliche 2022er-Ergebnis je Aktie betrachten, so ist die PayPal-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 35 bewertet. Das sieht für einen Zahlungsdienstleister mit rückläufigen Ergebnissen nicht sehr preiswert aus. Aber das ist eben so das pessimistische Szenario, das der Markt derzeit primär bietet.

Ich sehe eher einen Konzern, der im Vorjahr noch auf 3,52 US-Dollar Ergebnis je Aktie gekommen ist. Zu diesem Wert läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 21. Deutlich preiswerter, auch im Hinblick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 3,5. Von den einst teuren Growth-Zeiten ist damit eigentlich nicht mehr allzu viel zu sehen.

Kommen wir nun jedoch zum Basis-Case der PayPal-Aktie, der nicht nur auf Kennzahlen abzielt. Hinter dem US-Zahlungsdienstleister steckt für viele Verbraucher einfach ein führender Name. Mehr als 430 Mio. Verbraucher setzen auf ihn. Zunehmend weniger, das könnte jedoch an der Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten liegen, die einfach nicht verbraucherfreundlich sind. Auch 1,25 Billionen US-Dollar Zahlungsvolumen pro Jahr zeigen, wie groß das Vertrauen in diesen Namen ist.

Im Moment ist es womöglich etwas schwierig für die PayPal-Aktie. Wobei das Jahr 2022 voraussichtlich trotzdem noch mit einem Umsatzwachstum einhergeht. Bei dieser Bewertungslage dürfte jedoch mittel- bis langfristig eine sich erholende Konjunktur und wieder mehr Konsumfreude ausreichend sein, damit der Zahlungsdienstleister langfristig weiterwachsen kann. Moderate Zuwächse und mehr Profitabilität wären ausreichend, um bei einem KUV von 3,5 und einem KGV von 21 langfristig solide Renditen zu erzielen.

Preiswert und viel Qualität!

Die PayPal-Aktie ist daher mit Blick auf ihre fundamentalen Kennzahlen insgesamt sehr preiswert. Gleichzeitig geht von dem Ökosystem viel Qualität und Vertrauen aus. Solange kein Wettbewerber dem US-Konzern den Boden unter den Füßen wegzieht, wittere ich auf diesem Bewertungsmaß solide Renditen.

Es sind immer Chancen und Risiken, die wir würdigen müssen. Für das, was PayPal sich bereits aufgebaut hat, sehe ich zu dieser Bewertung das Pendel eher in Richtung Chance ausschlagen. Aber das entscheide letztlich lieber selbst.

