Talanx will die Dividende erhöhen

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 2,00 Euro je Aktie anheben. Dies entspräche einer Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zur Dividende für das Geschäftsjahr 2021 (1,60 Euro).

Die nächste Hauptversammlung der Talanx AG findet am 4. Mai 2023 statt. Ferner strebt Talanx an, die Dividende bis zum Jahre 2025 um insgesamt weitere 25 Prozent auf einen Zielwert in Höhe von 2,50 Euro je Aktie zu erhöhen.

Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 43,50 Euro und der geplanten Dividende für 2022 ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,6 Prozent.

Die Talanx Gruppe gibt sich mit der neuen Strategie 25 ein deutlich höheres Ambitionsniveau in den nächsten drei Jahren, wie am Dienstag im Rahmen des Kapitalmarkttages mitgeteilt wurde. So soll die Eigenkapitalrendite der Gruppe dauerhaft bei mehr als 10 Prozent liegen. Das Konzernergebnis soll bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 um über 25 Prozent auf rund 1,6 Mrd. Euro steigen. Für dieses Jahr peilt das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 bis 1,15 Mrd. Euro an.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung. Größter Aktionär von Talanx ist mit 78,9 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Redaktion MyDividends.de