Buckle wird eine Sonderdividende ausschütten

Der amerikanische Einzelhandelskonzern The Buckle Inc. (ISIN: US1184401065, NYSE: BKE) schüttet am 27. Januar 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar je Aktie aus. Record day ist der 13. Januar 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 1,40 US-Dollar als reguläre Dividende. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 3,12 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 44,94 US-Dollar (Stand: 6. Dezember 2022). The Buckle gab am Dienstag auch eine Sonderdividende über 2,65 US-Dollar bekannt, die ebenfalls am 27. Januar 2023 (Record day: 13. Januar 2023) ausbezahlt wird.

Buckle startete im Jahr 1948 mit einem Herrenbekleidungsgeschäft in Nebraska. Heute gibt es 441 Läden in 42 amerikanischen Bundesstaaten. Im dritten Quartal (29. Oktober) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 61,39 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 62,22 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 18. November 2022 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 332,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 319,43 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,22 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt 2,24 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de