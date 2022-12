EQS-Adhoc: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds

EQS-Ad-hoc: Securo Pro Lux S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds



07.12.2022 / 12:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds

Mitteilung der Emittentin



Securo Pro Lux S.A.

1c rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Großherzogtum Luxemburg



an die Anleihegläubiger der



Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1

ISIN: DE000A1927W4

WKN: A1927W

zugelassen am Open Market der Frankfurter Börse



Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS II

ISIN: DE000A193EK4

WKN: A193EK

zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse



Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS III

ISIN: DE000A2R8V63

WKN: A2R8V6

zugelassen am regulierten Markt der Stuttgarter Börse





Hiermit werden die Anleihegläubiger der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III (die „Compartments“) der Securo Pro Lux S.A. über Folgendes informiert:



Mit Schreiben vom 30. November 2022 wurde die Securo Pro Lux S.A. vom AIFM des VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds („Referenzfonds“), welcher als Referenzfonds der Compartments dient, darüber informiert, dass die Berechnung des Nettoinventarwerts für den Referenzfonds ab dem 30. November 2022 bis auf weiteres ausgesetzt wird (dies betrifft die Nettoinventarwertberechnung ab dem 31. Oktober 2022).



Mit Schreiben vom 1. Dezember 2022 wurden der Securo Pro Lux S.A. vom AIFM des Referenzfonds weitere Details zur Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den Referenzfonds mitgeteilt.



Inwieweit sich Auswirkungen auf die Compartments ergeben, lässt sich derzeit nicht hinreichend beurteilen. Sobald der Securo Pro Lux S.A. weitergehende Informationen vorliegen, werden die Anleihegläubiger entsprechend informiert.



Die vorgenannten Mitteilungen des AIFM des Referenzfonds können von den Anleihegläubigern zu den üblichen Geschäftszeiten kostenfrei bei der Securo Pro Lux S.A. angefragt werden.



Munsbach, der 07. Dezember 2022



Der Verwaltungsrat der

Securo Pro Lux S.A.