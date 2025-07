Überwiegend solide Zahlen | Gewinnmitnahmen bei Netflix

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Berichtssaison verläuft anhaltend erfreulich, mit den Aktien von 3M, American Express, Truist, Schlumberger, Schwab und Interactive Brokers nach den Ergebnissen auf der Gewinnerseite. Wir sehen bei Netflix Gewinnmitnahmen, obwohl die Ergebnisse und Ertragsaussichten angehoben werden. Nicht überraschend, in Anbetracht des 40% Kursanstiegs seit Jahresauftakt. Die Kursziele an der Wall Street werden heute jedoch weiter angehoben. Aktien aus dem Bereich der Eisenbahnbetreiber werden heute aktiv gehandelt. Es wird spekuliert, dass Union Pacific versuchen könnte Norfolk Southern zu schlucken. Laut Barron’s könnte nun Berkshire Hathway wiederum versuchen CSX zu übernehmen. Um 16 Uhr MEZ werden sich die Blicke der Wall Street auf das Juli-Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan richten. Viele gehen davon aus, dass die Schätzungen geschlagen werden. Nächste Woche werden vor allem die Ergebnisse im Fokus stehen. Es melden unter anderem Chipotle, Google, IBM, ServiceNow und Tesla die Quartalszahlen.



00:00 Themenüberblick

01:15 Gewinnmitnahmen bei Netflix

06:15 Berichtssaison: Volatile Phase im S&P 500 erwartet

07:59 Saisonalität & Zeitzyklen

11:09 Banken: Amex, Comerica, Truist & Schwab mit Zahlen

13:25 3M im Plus | Schlumberger: Über den Erwartungen

14:32 Eisenbahnwerte: Übernahmespekulation um Norfolk Southern

15:52 Google & Waymo: Autonomes Fahren | KI & Krypto

16:55 Analysten zu AMD, Dell, IBM, Micron, ServiceNow, Shopify, Chipotle

20:27 Ausblick nächste Woche (EZB Tagung, Earnings u.a.)

21:42 Schlusswort | Team-Ausbau