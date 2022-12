EQS-News: Genius Metals Inc. geht Partnerschaft mit Clarity Gold ein, um den Abbau auf seiner Lithium381-Liegenschaft in James Bay (QUEBEC) voranzutreiben

EQS-News: Genius Metals Inc. / Schlagwort(e): Joint Venture/Strategische Unternehmensentscheidung

MONTREAL, QUEBEC (KANADA) — (7. Dezember 2022) – Genius Metals Inc. (TSXV: GENI, WKN: A2N64W, FSE: 0FU) („Genius Metals” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung”) mit Clarity Gold Corp. (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) („Clarity”) getroffen hat, die es CLAR ermöglicht, eine Beteiligung von 50 % an der Lithium381-Liegenschaft des Unternehmens (die „Liegenschaft”) im Bereich der Region James Bay-Eeyou Istchee in der Provinz Quebec zu erwerben. Die Liegenschaft grenzt an die James Bay Lithium-Liegenschaft von Allkem Limited (TSX: AKE) an, welche die Allkem-Lithium-Lagerstätte (40,8 Mio. Tonnen mit 1,40 % Li 2 O als angezeigte Ressource) umfasst, die früher als Cyr-Lagerstätte bezeichnet wurde (siehe Abbildung 1). Die Lithium381-Liegenschaft Die spodumenhaltigen Gänge aus Pegmatit mit granitischer Zusammensetzung könnten sich bis auf die Lithium381-Liegenschaft erstrecken, bei der niemals Probebohrungen vorgenommen wurden. Bei der Lithium-Mineralisierung der Lagerstätte auf der Allkem-Liegenschaft handelt es sich um das Lithium-Mineral Spodumen und die granitischen Pegmatitgänge werden unter dem Typ seltener Erden (Li-Cs-Ta) eingestuft. Die Lithium381-Liegenschaft wurde niemals auf Lithiummineralisierung untersucht. Die öffentlichen Aufzeichnungen der Regierung von Quebec geben auch das Vorhandensein von drei spodumentragenden Pegmatit-Aufschlüssen auf dem südlich angrenzenden Grundstück an. Zu den anderen aktiven Inhabern von Bergbaukonzessionen in der unmittelbaren Nachbarschaft gehören Patriot Battery Metals Inc. sowie eine Partnerschaft zwischen Osisko Development und Brunswick Exploration Inc. Guy Goulet, CEO von Genius Metals, gab dazu folgenden Kommentar ab: „Genius freut sich, sich mit einer Gruppe wie Clarity zusammenzutun, die bereit ist, sich schnell an der Exploration dieser vielversprechenden Liegenschaft zu beteiligen. Im Anschluss eine vorläufige Bewertung des Lithiumpotenzials in der unmittelbaren Nachbarschaft kam Genius zu dem Schluss, dass die Möglichkeit besteht, dass sich die Allkem-Gänge auf unser Grundstück erstrecken könnten und dass ein vorbereitendes Arbeitsprogramm zur Überprüfung dieser Möglichkeit angebracht ist.” „Diese Optionsvereinbarung stellt einen Schritt von Clarity zur Diversifizierung seines Mineralportfolios auf den interessanten Lithium-Sektor dar”, erklärte der CEO von Clarity, James Rogers. „Wir freuen uns, mit der Exploration eines Projekts mit einer so günstigen Lage und aussichtsreichen geologischen Daten zu beginnen.” Das Lithium381-Projekt besteht aus 21 Bergbaukonzessionen mit insgesamt 1.108 ha (11,08 km2) und liegt innerhalb des Lower Eastmain River Greenstone Belt (LEGB) in der Nähe der Kontaktstelle mit der geologischen Unterprovinz Nemiscau mit Metasedimentgestein. Der Grünsteingürtel besteht aus archäischem Komatiit und rhyoltischen, vulkanosedimentären Ablagerungen, die von der Auclair-Metasediment-Formation überlagert werden. Mehrere Plutone mit einer Zusammensetzung, die von tonalitisch bis monzogranitisch reicht, sind in das Vulkangestein eingedrungen. Die Liegenschaft liegt 3 km von den KM381-Einrichtungen entfernt, die von der Société de Développement de la Baie-James (SDBJ) betrieben werden und wertvolle Dienste in Zusammenhang mit Unterbringung, Kraftstoff, Verpflegung und mechanischen Dienstleistungen bieten, die eine ganzjährige Exploration der Liegenschaft ermöglichen. Struktur der Transaktion Das Unternehmen hat Clarity eine exklusive Option eingeräumt, eine Beteiligung von 50 % an der Liegenschaft zu erwerben (die „Option”), und zwar für eine gesamte Gegenleistung in Höhe von (i) 750.000 US-Dollar an Ausgaben, die Clarity an oder vor dem 31. Dezember 2024 zahlt, einschließlich der Abschlagszahlung vom 25. November 2022 in Höhe von 25.000 US-Dollar von Clarity an das Unternehmen, und (ii) insgesamt 720.000 Stammaktien von Clarity („Aktien”), die einer freiwilligen Treuhandvereinbarung unterliegen, gemäß der ab einem vier Monate nach dem Abschlussdatum liegendem Datum alle vier Monate 90.000 Aktien freigegeben werden. Bei Ausübung der Option werden das Unternehmen und Clarity ein Joint Venture bilden, um weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen und – sofern dies als praktikabel eingestuft wird – Erschließungs- und Bergbauaktivitäten auf der Liegenschaft vorzunehmen. Die Parteien einigen sich darauf, ihren Anteil an den künftigen Explorationskosten zu tragen. Eine Unterlassung hierbei führt dazu, dass ihre jeweilige Beteiligung entsprechend reduziert wird. Der Abschluss der Transaktion hängt von eventuellen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und anderen für Transaktionen dieser Art üblichen Auflagen ab. Qualifizierte Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Michel Boily, Ph.D., P. Geo, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft und genehmigt. Über Genius Metals Genius Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und gegebenenfalls die Erschließung von aussichtsreichen Rohstoffvorkommen in Kanada konzentriert. Kontaktinformationen Genius Metals Inc. Tel.: 579-476-7000 Pierre-Olivier Goulet Vice-President Corporate Development E-Mail: pogoulet@geniusmetals.com 1-450-821-5270 Guy Goulet President und CEO E-Mail: ggoulet@geniusmetals.com 1-514-294-7000 Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung als „zukunftsgerichtete Aussagen” eingestuft werden können. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen daran erkannt werden, dass sie zukunftsgerichtete Ausdrücke wie „werden”, „erwartet” oder ähnliche Ausdrücke und Sätze enthalten oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden”. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Ausübung der Option gemäß der Optionsvereinbarung und den Zeitpunkt sowie die Höhe der von Clarity finanzierten Ausgaben und Aussagen über die erwarteten Ergebnisse auf der Liegenschaft, basieren auf Schätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Aktivitätslevel, die Performance oder die erzielten Leistungen des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann keine Gewissheit dafür geben, dass sich diese Aussagen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Prognosen in solchen Aussagen abweichen können. Demzufolge sollten sich die Leser nicht ausschließlich auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, wird das Unternehmen keine Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder von durch Bezugnahme in dieses Dokument aufgenommenen zukunftsgerichteten Informationen vornehmen. Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

