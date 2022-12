BEIERSDORF & INFINEON - Die besten Chancen seit Langem!

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 106,800 € (XETRA)

Beiersdorf - Hier könnte eine Gezeitenwende anstehen

Seit Jahren wird die Beiersdorf-Aktie in einer großen Range gehandelt. So gut wie aktuell war die Chance schon lange nicht mehr, diese endlich zu verlassen: https://www.youtube.com/watch?v=WyLzlaC94DE

Infineon – Einmalige Chance

Die Infineon-Aktie steht aktuell so kurz davor, einen neuen Bullenmarkt zu starten oder geht den Bullen in allerletzter Sekunde doch noch die Puste aus? So ganz konnten diese in der aktuellen Woche nämlich nicht überzeugen: https://www.youtube.com/watch?v=4rb1RrB5z3M

