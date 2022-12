WEBER - Eine letzte Stichflamme

Weber Inc. - WKN: A3CVT7 - ISIN: US94770D1028 - Kurs: 8,045 $ (NYSE)

Ein schlechteres Timing kann es wohl kaum geben. Nachdem die Coronakrise und der notgedrungene Trend hin zum Cocooning schon wieder am abflauen waren, ging der auch hierzulande bekannte Grillhersteller Weber an die Börse. stock3 berichtete in der Vergangenheit. Allerdings ausschließlich negativ, denn das Unternehmen enttäuschte auf ganzer Linie. Böse formuliert wurden die Anleger hier im wahrsten Sinne des Wortes gegrillt. Nicht einmal im Ansatz erreichte das Management die zum Börsengang ausgegebenen Ziele.

BDT schiebt noch ein paar Kohlen nach

Zumindest mit einem blauen Auge scheinen die Anleger noch davonzukommen. Für 8,05 USD je Aktie oder 3,7 Mrd. USD wird Weber von BDT Capital Partners übernommen und von der Börse genommen. Bereits im Oktober hatte BDT ein Angebot über 6,25 USD je Aktie unterbreitet. Anscheinend kam dieses aber nicht gut an und war den Verantwortlichen zu wenig. Nun werden es noch einmal knapp 29 % mehr.

Die Offerte kommt in einer schwierigen Zeit für Weber. Während Corona schafften sich viele einen neuen Grill an, machten es sich daheim schön. Doch kauft man eben auch nicht jedes Jahr einen neuen Grill. Die Nachfrage in diesem Jahr brach ein. Analysten gehen davon aus, dass Weber im September endenden Geschäftsjahr 2021/22 sogar in die Verlustzone gerutscht ist. Weber wird den Geschäftsbericht am Mittwoch vorlegen. Nächstes Jahr sollen die Umsätze erneut in Richtung 1,4 Mrd. USD fallen. Weber könnte dann aber wohl wieder profitabel arbeiten. Gelingt ein Turnaround, hätte BDT eventuell doch noch einen guten Deal gemacht.

Für die Aktionäre käme dies dann aber definitiv zu spät. Der Börsengang erfolgte letztes Jahr zu 14 USD je Aktie, in der Spitze markierte der Wert Kurse über 20 USD, im Allzeittief waren es 4,82 USD.

Fazit: Für die Börse wird der Abgang von Weber kein Verlust sein. Das Unternehmen hat auf ganzer Linie enttäuscht und mit ihm die Aktie. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in einigen Jahren und nach erfolgreichem Turnaround ja ein Börsen-Comeback?

