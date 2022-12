3 Dinge, die ich aus dem Börsenjahre 2022 der Münchener Rück mitnehme

Das Börsenjahr der Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist zweigeteilt gewesen. Für mich ist das ein erstes Fazit, das ich mitnehme: Bis zum Sommer dieses Jahres und einem Aktienkurs von 205 Euro ging es mehr oder minder steil bergab. Danach folgte die prompte Wende.

Wer im Sommer des Jahres 2022 gekauft hat, der dürfte sich inzwischen freuen. Die Aktie der Münchener Rück ist mittlerweile wieder auf 308 Euro gestiegen. Das ist ein neues Mehrjahreshoch, tatsächlich notierten die Anteilsscheine in zwei Jahrzehnten nicht auf einem solchen Niveau.

In Summe daher ein erfolgreiches Jahr des DAX-Rückversicherers. Aber es gibt noch mehr, das wir als Investoren aus dem Jahre 2022 lernen sollten. Hier sind zwei weitere Take-Aways, die insbesondere im Hinblick auf 2023 eine gewisse Rolle spielen dürften.

Münchener Rück: Operativ so gerade auf Kurs

Die Aktie der Münchener Rück startete mit einem ambitionierten Ziel in das Jahr 2022. Es sollte ein Gewinn von 3,3 Mrd. Euro erreicht werden. Inzwischen sagt das Management zwar, dass es insgesamt schwieriger gewesen sei, diesen Richtwert wirklich zu erzielen. Jedoch sieht man sich weiterhin auf Kurs, ein positiver Effekt zum Jahresende dürfte einen Gewinnsprung mitbringen.

3,3 Mrd. Euro Gewinn bei der Münchener Rück wäre ein neuer Bestwert. Im vorherigen Jahr lag der Wert noch bei 2,91 Mrd. Euro. Analog zu der Prognose und dem anvisierten Wachstum können wir trotz Inflation, steigender Zinsen und einiger Großschadensereignissen von weiterem Wachstum ausgehen. Das dürfte ein primärer Grund sein, weshalb die Aktie zuletzt gestiegen ist.

Beim DAX-Rückversicherer glänzte zuletzt die Ergo mit einem Gewinn in Höhe von 702 Mio. Euro für die ersten drei Quartale. Das Rückversicherungssegment schaffte es auf 1,2 Mrd. Euro. Insgesamt ein solides Geschäftsjahr, das voraussichtlich mit einem Gewinn-Knall zum Jahresende schließen dürfte. Damit steht und fällt (so zumindest meine These) der kurzfristige Verlauf der Aktie in den kommenden Wochen und Monaten.

Bei Kapitalrückführungen auf Kurs

Die Aktie der Münchener Rück hat den Investoren bei den Kapitalrückführungen keinen Grund gegeben, sich zu beschweren. Im Jahr 2022 ist die Dividende je Aktie von 9,80 Euro auf 11,00 Euro gestiegen. Zudem erklärte das Management, dass eine Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien fließen soll.

Das Dividendenwachstum zeigt, dass das Management die Investoren an wachsenden Ergebnissen teilhaben lässt. Auch im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2022 und einem voraussichtlich neuen Ergebnisbestwert dürfte die Erwartungshaltung entsprechend steigen. Mit 3,3 Mrd. Euro wäre voraussichtlich auch genügend Liquidität vorhanden, um Aktienrückkäufe zu schultern. Das wäre ein weiterer Indikator, dass das Management bei diesem Thema nicht enttäuscht.

Insgesamt ist das Jahr 2022 bei der Münchener Rück voll im Soll verlaufen. Das zeigt mir, dass das Geschäftsmodell ausreichend stabil ist, um selbst schwierige Phasen zu meistern. Zumindest solange die Großschäden nicht überhandnehmen, was stets ein schwierig zu kalkulierendes Risiko darstellt.

Der Artikel 3 Dinge, die ich aus dem Börsenjahre 2022 der Münchener Rück mitnehme ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022