Dax Chartanalyse von heute 13.12.2022

Der Index kletterte am Morgen über die Marke von 14.400 Punkten und generierte ein prozyklisches Kaufsignal - die Dax Chartanalyse vom Dienstag.

Widerstand: 14.500 14.600 Unterstützung: 14.355 14.300

Rückblick:

Der Dax konnte gestern nicht mehr nennenswert von der exzellenten Wall Street Performance profitieren, da diese primär in der letzten Handelsstunde zwischen 21 und 22 Uhr zustande kam. Auch heute morgen kam es zunächst zu einem Test der 14.300er Marke bevor die Bullen das Kommando übernahmen.

Ausblick:

Ist die lethargische Seitwärtsphase der vergangenen vier Wochen nun endlich vorbei? Mit den US-Inflationsdaten am Nachmittag und den Zinsentscheiden von Federal Reserve und EZB stehen zumindest genügend mögliche Impulsgeber auf dem Kalender...-da sollte doch was gehen. Aus rein charttechnischer Sicht ist mit dem Stundenschlusskurs oberhalb der ehemaligen Widerstandszone 14.350/14.400 Punkte ein Kaufsignal generiert worden. So lange der deutsche Leitindex dieses nun nicht wieder zügig negiert (Stundenschluss unterhalb von 14.350), ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts in den Bereich 14.560 bis 14.600 Punkte. Die US-Inflationsdaten am Nachmittag werden kurzfristig das Zünglein an der Waage.