EQS-News: GEA wird in renommierten Dow Jones Sustainability Europe Index aufgenommen

13.12.2022

Führend in Sachen Nachhaltigkeit GEA wird in den renommierten Dow Jones Sustainability Europe Index aufgenommen GEA wird in den DJSI Europe aufgenommen – nach deutlicher Verbesserung der Bewertung im S&P Global Corporate Sustainability Assessment

GEA ist das einzige deutsche Unternehmen, welches in der diesjährigen Überprüfung neu in den DJSI Europe aufgenommen wird

CEO Stefan Klebert: „Unsere Leistungen im Jahr 2022 unterstreichen GEAs führende Position im Bereich Nachhaltigkeit“. Düsseldorf, 13. Dezember 2022 – Die GEA Group Aktiengesellschaft wird zum 19. Dezember 2022 in den Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) aufgenommen. Bei der diesjährigen Überprüfung ist GEA das einzige deutsche Unternehmen, das neu in den DJSI Europe kommt. Die Aufnahme in den DJSI erfolgt auf der Grundlage der jährlichen Bewertung des S&P Global Corporate Sustainability Assessment. In diesem Jahr wurden mehr als 10.000 Unternehmen eingeladen, an der Bewertung teilzunehmen. GEA konnte seine Punktzahl deutlich um 13 Punkte verbessern und erreichte 69 von 100 Punkten im Jahr 2022, gegenüber 56 Punkten im Vorjahr. Starke Ergebnisse wurden in den Kategorien "Business Ethics", "Materiality", "Information Security/Cybersecurity & System Availability" sowie "Environmental Reporting" und "Social Reporting" erzielt. "Unsere diesjährigen Leistungen zeigen deutlich, dass GEA ein echter Nachhaltigkeits-Champion ist,“ so GEA CEO Stefan Klebert. „Wir sind sehr stolz darauf, es bereits 2022 in den DJSI Europe geschafft zu haben – ein Ziel, das wir uns im Rahmen unserer Mission-26-Strategie für spätestens 2026 gesetzt hatten. Ich möchte unseren Teams für ihr anhaltendes Engagement zur Verwirklichung unseres Purpose 'Engineering for a better world' danken." GEA erhält 2022 mehrere Auszeichnungen für seine ESG-Bemühungen Die Leistungen von GEA in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) werden regelmäßig von ESG-Ratingagenturen bewertet. Im Jahr 2022 hat GEA bereits mehrere Auszeichnungen für seine Bemühungen erhalten. Das zweite Jahr in Folge erhielt GEA von der gemeinnützigen Umweltorganisation CDP ein "A" für seine Klimaaktivitäten. Neben anderen hervorragenden Bewertungen wurde GEA im November 2022 von Sustainalytics als Unternehmen mit einem geringen Risiko für wesentliche finanzielle Auswirkungen von ESG-Faktoren eingestuft. Darüber hinaus war GEA Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2022 in der Kategorie "Unternehmen" im "Transformationsfeld Klima". Media Relations Anne Putz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 211 9136-1500 anne.putz@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktions-prozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks „Engineering for a better world“. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

