EQS-News: MEDIQON Group AG: Erweiterung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum der Gruppe

EQS-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MEDIQON Group AG: Erweiterung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum der Gruppe



13.12.2022 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIQON Group AG: Erweiterung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum der Gruppe



Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 13.12.2022 berichtet, hat die MEDIQON Group AG am heutigen Tag eine Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen können.



Die Gesellschaft hat EUR 15,5 Mio. Eigenkapital gegen Ausgabe von 1.067.267 Aktien einnehmen können. Die Aktien wurden sowohl von neuen Aktionär:innen als auch von der bestehenden Investorenbasis der Gesellschaft gezeichnet.



Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen in das weitere Wachstum der Gruppe investiert werden.



Jan-Hendrik Mohr, CEO der MEDIQON Group AG dazu:

„Die Plattformen-Gesellschaften der MEDIQON Group AG wachsen stärker als erwartet. Wir freuen uns über die positive Entwicklung der Gruppe in einem herausfordernden Wirtschaftsumfeld. Wir bedanken uns bei unseren Teams, die die Gesellschaften der Gruppe in 2022 hervorragend weiterentwickeln konnten.“



Die heutige Kapitalerhöhung ist ein toller Vertrauensbeweis unseres Aktionariats und wir begrüßen alle neuen Investor:innen für das nächste Kapitel unserer Entwicklung!“

13.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com