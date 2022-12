Erdgaspreis steigt wieder – Diskussionen um Preisobergrenze in EU halten an

Die Diskussionen rund um eine EU-Preisobergrenze für Erdgas lassen Anleger am Markt weiterhin nicht los. Nachdem in den vergangenen Monaten Meldungen über volle Gasspeicher nebst einer sinkenden Nachfrage die Gemüter beruhigt hatten, könnte der Wintereinbruch in großen Teilen der Alten Welt abermals für eine angespannte Stimmung sorgen. Am Dienstagmorgen notiert der Erdgaspreis (NGS) bei rund 6,7 Dollar je MMBtu (1 MMBtu = 1 million British thermal units = 293.297 22222222 Kilowattstunden) und damit rund drei Prozent fester im Vergleich zum Vortag.

EU-Kommission diskutiert weiterhin über Deckelung des Gaspreises – Einigung bleibt mit Hürden verbunden

Der Plan der Europäischen Kommission für eine Gaspreisobergrenze lässt Anleger kurz vor Jahresende weiterhin nicht los. Ziel der Preisdeckelung ist es, die europäischen Verbraucher vor dem Anstieg der Energiepreise zu schützen. Seit Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts hat sich insbesondere der Gaspreis stark verteuert, was nicht zuletzt auch die Inflation befeuerte.