Lululemon-Aktie: Umsatzerwartung angehoben … doch es gibt ein Problem!

Das Unternehmen Lululemon Athletica (WKN: A0MXBY) gehört wohl zu den erfolgreichsten Sportbekleidungsunternehmen des letzten Jahrzehnts. Das kann man nicht nur an der guten Aktienkursperformance ablesen, die sich mit einem Kurszuwachs von über 350 % beschreiben lässt.

Zuletzt zeigte die Aktie allerdings einige Schwächen mit einem Kursrückgang von knapp 16 % im laufenden Jahr. Im Vergleich zu Mitbewerbern wie Puma oder Adidas ließe sich diese Wertentwicklung dennoch als überdurchschnittlich auslegen.

Nun hat das Unternehmen vor kurzem Stellung zum abgeschlossenen dritten Quartal 2022 genommen – mit für Investoren verblüffenden Neuigkeiten. Schauen wir uns diese einmal an.

Lululemon Aktie: Die Zahlen des dritten Quartals 2022

Als Allererstes fällt der Blick auf den starken Umsatz von 1,9 Mrd. US-Dollar, der um 28 % über dem Wert des Vorjahres lag. Der starke US-Dollar sorgte auch hier für Bremsspuren beim Wachstum. Bereinigt um den Währungseffekt lag das Wachstum sogar bei 31 %. Besonders stark entwickelte sich dabei das internationale Geschäft mit einem Umsatzanstieg von 41 %.

Ebenfalls gut entwickelte sich der Direktvertrieb an Kunden mit einem Umsatzanstieg von 31 %. Hier werden beispielsweise die Aktivitäten der eigenen Online-Shops erfasst. Besonders in Corona-Zeiten war dies die einzige Möglichkeit, um weiterhin Geld zu verdienen. Sie sind zudem als Einstieg in die Digitalisierung des Vertriebs zu sehen.

Blickt man auf die Anzahl der geöffneten physischen Stores, so lässt sich weiterhin ein Wachstum ausmachen. Allein im dritten Quartal 2022 gab es 600 von ihnen weltweit. Im Quartal kamen 25 weitere hinzu, wobei lediglich zwei Stores geschlossen wurden.

Erfreulich war, dass die vergleichbaren Umsätze der eigenen Stores um 14 % zulegen konnten. Währungsbereinigt belief sich das Umsatzplus auf 17 %. Somit scheint Lululemon so einiges richtig zu machen.

Im Zuge des starken Umsatzwachstums erhöhte sich das operative Ergebnis überproportional um 37 % auf 352 Mio. US-Dollar. Die operative Marge stieg um 120 Basispunkte auf 19 %.

Damit zeigt sich letztendlich, dass die Kanadier weiterhin auf dem richtigen Wachstumspfad sind. Einziger Makel: Die Dynamik ließ ein wenig nach.

Lululemon-Aktien im Abverkauf

Investoren schmeckte die Nachricht des abgelaufenen Quartals dennoch nicht. Sie schickten die Aktie auf Talfahrt mit einem saftigen Kursverlust von 12 %.

Blickt man tiefer ins Detail, so war es vor allem die im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunkene Bruttomarge von 55,9 %, die bei Investoren die Stirn runzeln ließ. Im Vorjahresquartal lag sie noch bei 57,2 %.

Zudem lassen sich steigende Lagerbestände erkennen: Im dritten Quartal sind sie im Vergleich zum Vorjahr um fast 85 % angestiegen, was tendenziell schlecht für die Profitabilität ist, denn diese Waren müssen zukünftig mit großen Rabatten verkauft werden.

Ähnlich wie Adidas und Puma leidet der Yoga-Pants-Hersteller damit unter einem Ungleichgewicht zwischen Warenvorrat und Verkauf.

Ausblick auf das Jahr 2022

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 sieht dennoch alles nach Plan aus. Erwartet wird ein weiterhin hohes Umsatzniveau von fast 8 Mrd. US-Dollar, was einem durchschnittlichen Umsatzzuwachs der letzten drei Jahre von rund 24 % entspricht. Das EPS soll einen Wert von rund 10 US-Dollar erreichen.

Gemessen am letzten Aktienkurs von 326 US-Dollar (Stand: 9.12.22) würde dieser Wert einem erwarteten 2022er-KGV von rund 33 entsprechen. Der Wert ist natürlich etwas hoch, jedoch muss man auch das starke Umsatzwachstum von Lululemon anerkennen. Trotz Margenproblemen sollte man die Aktie damit weiterhin im Blick behalten.

