HEIDELBERGCEMENT - Am Ziel oder schon auf dem Sprung?

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 52,360 € (XETRA)

Seit Ende September dominiert bei der Aktie von HeidelbergCement eine steile Aufwärtsbewegung, die mit dem Anstieg über 47,35 EUR ein weiteres Kaufsignal generierte. Im November stieg der Wert dann auch an die 261,8 %-Projektion der initialen Kaufwelle bei 52,64 EUR (im Chart in Rot) und startete dort die seither laufende, dreiecksförmige Konsolidierung.

Zusammen mit der 100 %-Projektion des Anstiegs von Mitte Oktober bis Anfang November bei 52,99 EUR bildet sich damit ein Kursziel- und Widerstandsbereich, an dem der Anstieg der letzten Monate enden kann. Ein entsprechendes kurzfristiges Verkaufssignal wäre aber erst bei Kursen unter 50,60 EUR aktiv und dürfte zu einer Korrektur bis 47,35 EUR führen.

Erhebliches Aufwärtspotenzial oberhalb von 53,70 EUR

Derzeit arbeiten die Bullen aber an einem Ausbruch über die Oberseite und so an einer deutlichen Ausweitung des Aufwärtspotenzials. Denn über den nahen Hürden und bei einem Anstieg über die Abwärtstrendlinie bei rund 53,70 EUR wäre ein übergeordnetes Kaufsignal gelungen. In der Folge könnte die Aktie direkt bis 57,66 EUR und nach einer Zwischenkorrektur sogar schon an das Hoch vom März bei 59,48 EUR, sowie das Kursziel bei 60,60 EUR klettern.

HeidelbergCement Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)