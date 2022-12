Faeser - FDP-Politiker Stamp wird Migrations-Bevollmächtigter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der FDP-Politiker Joachim Stamp wird Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migration.

Innenministerin Nancy Faeser bestätigte die Personalie am Freitag der "Welt am Sonntag". Laut der SPD-Politikerin wird Stamp sich darum bemühen, weitere Migrationsabkommen mit Drittländern abzuschließen. Der 52-jährige frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister soll das neu geschaffene Amt demnach Anfang kommenden Jahres antreten.

Es gehe in der Migrationspolitik künftig darum, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Qualifizierung für den Arbeitsmarkt auf der einen Seite und konsequente Rückführungen auf der anderen Seite zu vollziehen, sagte Faeser der Zeitung. "Wir brauchen einen generellen Switch in der Migrationspolitik: mit Verfahren, bei denen Einreisevoraussetzungen vorab überprüft werden und Menschen nach klaren Kriterien zu uns kommen." So könne auch Schleusern der "Stecker" gezogen werden, sagte Faeser.

