Accenture gibt Dividende bekannt

Das Beratungsunternehmen Accenture plc (ISIN: IE00B4BNMY34, NYSE: ACN) gab am Freitag eine vierteljährliche Dividende von 1,12 US-Dollar bekannt. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15. Februar 2023 (Record day: 12. Januar 2023). Im Gesamtjahr kommen 4,48 US-Dollar zur Auszahlung.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 264,48 US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022) bei 1,69 Prozent. Im September 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,97 US-Dollar).

Accenture stammt ursprünglich aus den USA und ist heute einer der größten Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister weltweit. Der Konzernsitz befindet sich in Dublin in Irland. Der amerikanische Hauptsitz liegt in New York.

Im ersten Quartal (30. November) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 15,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 14,97 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Freitag berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,97 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,79 Mrd. US-Dollar). Für das laufende Fiskaljahr 2023 wird ein Umsatzanstieg in lokalen Währungen um 8 bis 11 Prozent erwartet. Der Gewinn je Aktie wird auf 11,20 bis 11,52 US-Dollar prognostiziert, ein Zuwachs um 5 bis 8 Prozent im Vergleich zu 2022.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 36,20 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 175,82 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de