MSC Industrial wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Industriekonzern MSC Industrial Direct Co. (ISIN: US5535301064, NYSE: MSM) zahlt am 24. Januar 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal konstante Quartalsdividende in Höhe von 79 US-Cents je Anteilsschein an die Investoren aus. Ex-Dividenden Tag ist der 9. Januar 2023.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 3,16 US-Dollar als Dividende ausgezahlt, eine aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 3,86 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 81,88 US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022). Im Oktober 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,75 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um fünf Prozent.

Im vierten Quartal (3. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 1,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 831 Mio. US-Dollar), wie am 20. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 104,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 65,9 Mio. US-Dollar).

Die Ursprünge von MSC Industrial Direct gehen auf das Jahr 1941 zurück, als Sid Jacobson „Sid Tool“ in New York gründete. Heute ist der Konzern mit fast 7.000 Mitarbeitern einer der größten Distributoren von Industrieausrüstungen in den USA. Das Unternehmen ist Herausgeber des Katalogs „The Big Book“ mit über 3.000 Seiten und aktuell über 1.000.000 Produkten.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,59 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de