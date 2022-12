Chaos bei British Airways: Flüge in den USA bleiben am Boden

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft British Airways kämpft nach eigenen Angaben mit technischen Problemen. Flüge in den USA konnten in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) mehrere Stunden lang nicht starten, berichtete der britische Sender BBC. Grund dafür sei ein technisches Problem eines Drittanbieters, der für die Flugplanung zuständig sei, berichtete die BBC unter Berufung auf eine Mitteilung der Airline.

In den sozialen Netzwerken beschwerten sich Reisende über stundenlange Wartezeiten unter anderem am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York. Die Fluglinie entschuldige für die Probleme, hieß es in der BBC, "unser Ziel ist es, dass diese Flüge so schnell wie möglich abfliegen."/alz/DP/stk