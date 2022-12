Cousins Properties gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Die amerikanische Cousins Properties Inc. (ISIN: US2227955026, NYSE: CUZ) schüttet am 13. Januar 2023 eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar für das vierte Quartal an die Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Record day ist der 4. Januar 2023 .

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,28 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 5,17 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 24,76 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2022).

Cousins Properties ist 1958 von Tom Cousins in Atlanta, Georgia, gegründet worden. Das Unternehmen operiert als REIT (Real Estate Investment Trust) und besitzt oder verwaltet Büroimmobilien in US-Städten wie Atlanta, Austin, Dallas, Charlotte, Nashville, Tampa oder Phoenix. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 195,17 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 188,73 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2022 berichtet wurde. Der FFO je Aktie betrug 0,69 US-Dollar (Vorjahr: 0,69 US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 38,53 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,78 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2022).

