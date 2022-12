Deutsche Konsum REIT-AG wird die Dividende erhöhen

Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) will für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) eine Dividende in Höhe von 48 Eurocent je Aktie an ihre Aktionäre ausschütten. Dies sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr (0,40 Euro).

Beim aktuellen Kursniveau von 7,64 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 6,28 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 16. März 2023 statt.

Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr um gut 7 Prozent von 69,7 Mio. Euro auf 74,4 Mio. Euro erhöht, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies lag an weiteren Zukäufen, aber auch an Indexmieterhöhungen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Funds from Operations (FFO) lagen stabil bei 41,1 Mio. Euro (Vorjahr 41,2 Mio. Euro) bzw. 1,17 Euro je Aktie.

Das zum 30. September 2022 bilanzierte Immobilienportfolio umfasst 175 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von 1,051 Mrd. Euro (30. September 2021: 1,014 Mrd. Euro) und erwirtschaftete eine annualisierte Jahresmiete von rund 73,2 Mio. Euro (30. September 2021: 72,9 Mio. Euro). Für das neue Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen FFO von zunächst zwischen 40 Mio. Euro und 44 Mio. Euro.

Der Unternehmensgegenstand liegt im Erwerb sowie der Bewirtschaftung eines Einzelhandelsportfolios in Mikrolagen regionaler und mittlerer Zentren in Deutschland. Im Dezember 2015 erfolgte der Börsengang an der Börse Berlin.

Redaktion MyDividends.de