FUELCELL ENERGY - Das Kursdebakel geht nach Gruselzahlen weiter

189 Mio. USD Umsatz, 171 Mio. Verlust: So lautete die Headline des Artikels zu den Quartalszahlen von Plug Power im November. Einen ähnlichen Horrorbericht mussten gestern die Aktionäre des Branchenkollegen FuelCell Energy verkraften.

Die Probleme sind wenig überraschend ähnlich. Bereits im Juni hatte FuelCell Energy bei einem Umsatz von 16,4 Mio. USD einen operativen Verlust von 28,2 Mio. USD ausgewiesen. Nun explodierte zwar der Umsatz im vierten Quartal des im Oktober 2022 endenden Geschäftsjahres von 13,9 Mio. im Vorjahreszeitraum auf 39,2 Mio. USD. Der operative Verlust schoss aber ebenfalls in die Höhe auf 42,7 Mio. USD. Heißt im Klartext: Für jeden USD Umsatz macht FuelCell Energy derzeit 1,09 USD Verlust. Nach zwölf Monaten steht zwar ein Umsatzanstieg von 88 % auf 130,48 Mio. USD zu Buche. Der operative Verlust beträgt allerdings 143,7 Mio. USD und liegt damit ebenfalls über dem Umsatz. Einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2022/23 mit konkreten Zielvorgaben im Zahlenwerk gab das Management nicht ab. Die Verantwortlichen machten aber klar, dass die Investitionen weiter steigen werden.

Analysten erwarten im laufenden Jahr einen leichten Umsatzanstieg auf 144 Mio. USD. Das Ergebnis dürfte weiter tiefrot ausfallen. Selbst wenn man einige Jahre vorausblickt, sind keine operativen Gewinne oder positiven Cashflows zu erwarten. Der Cashbestand von FuelCell Energy belief sich Ende Oktober auf 460 Mio. USD. Aktuell verbrennt das Unternehmen gut 100 Mio. USD pro Jahr und finanziert diesen Cashburn durch regelmäßige Ausgabe an neuen Aktien.

Nächster Halt 2 USD?

Aus charttechnischer Sicht ist der Korrekturtrend der Aktie von FuelCell Energy weiter voll intakt. Wichtige langfristige Supports liegen bei 2 und 1 USD. Als Widerstand fungiert der Bereich um 3,50 USD.

Fazit: Ob die Europäer mit ITM Power oder Nel oder die Amerikaner mit Plug Power, Ballard Power oder Fuelcell Energy: Es zieht sich bereits durch das gesamte Börsenjahr, dass all diese Unternehmen ihren Umsatz mit teils horrenden Verlusten "erkaufen" und den Geldmittelabfluss durch massive Kapitalmaßnahmen finanzieren. stock3 wird für Sie aber am selbstverständlich am Ball bleiben und berichten, insofern sich das bei dem ein oder anderen Wert 2023 bessern sollte.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mio. USD 130,48 144,22 211,75 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 -0,23 -0,17 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 8,2 7,5 5,1 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Fuelcell Energy-Aktie (Wochenchart)

