THYSSENKRUPP - Da schau her, das wird interessant

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 5,928 € (XETRA)

Seit Juli dieses Jahres pendelt sich der Aktienkurs in einem inversen SKS-Bodenfraktal aus. Unterhalb der Barriere bei 6,20 EUR. Die Korrekturtiefs, die die linke Schulter und den Kopf der SKS definieren, sind ausgebildet. Es fehlt eigntlich noch ein Leg nach unten, das die rechte Schulter entstehen lässt. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn der Aktienkurs nochmals an der 6,20er Preismarke relevant nach unten abprallen sollte. Steigt der Kurs überzeugend dynamisch (mindestens auf Tagesschlusskursbasis) über 6,30 EUR an, steigt die Wahrscheinlichkeit für ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielmarke 9,70 EUR.

Kalkulieren Sie in 2023 ein, dass der Weg zu bestimmten bullischen Zielmarken phasenweise steinig, sprich volatil verlaufen kann. Es fehlt der seit Jahren bekannte Liquiditätsstoß der Notenbanken im Hintergrund. Kalkulieren Sie immer auch erste Fehlausbrüche aus mühsam aufgebauten Kursmusterfraktalen ein. Im vorliegenden Fall ist es gut möglich, dass sie erst einen Fehlausbruch über die 6,30 produzieren. Wichtig wäre es dann, wenn sie die Barriere nach Fehlausbruch relativ rasch erneut beginnen anzugreifen.

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp 2

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)