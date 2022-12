Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) liefert selbst in schwierigen Zeiten. Das US-Sicherheitsunternehmen hat im vergangenen Quartalszahlenwerk wieder einmal gezeigt, dass man mit fantastischen Wachstumsraten glänzen konnte. Außerdem bleibt das Unternehmen profitabel, wodurch sich offenbar ein weiteres Aufwärtspotenzial ergeben hat.

Unterm Strich besteht die Growth-Story zunehmend daraus, dass man Sicherheitsbehörden auf dem ganzen Planeten vom eigenen Angebot begeistert. Das trifft zunächst auf die Polizei zu, die man mit Bodycams und Tasern ausstatten kann. Aber auch auf jede Menge anderer Dienststellen, die Daten nutzen oder verwalten müssen. Schließlich gehören auch Cloud- und Software-Lösungen zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Axon Enterprise hat jetzt einen Status erreicht, der zwar kein direktes Wachstum bringen dürfte, aber ein richtungsweisendes Element für die zukünftige Akzeptanz weiterer Behörden sein kann.

Axon Enterprise: Das höchste Level erreicht!

Wie Axon Enterprise zum 20. Dezember bekannt gab, hat die US General Services Administration den höchsten Sicherheitsstatus für die eigenen cloudbasierten Software-as-a-Service-Lösungen erhalten. Das ist im Rahmen des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) nötig, um in qualitativer Hinsicht weiterwachsen zu können.

Konkret bedeutet dieser Schritt nämlich, dass staatliche Behörden zukünftig auch sehr geheime und unklassifizierte Dokumente über die eigenen Portale speichern und bearbeiten können. Zuvor hat die Einstufung auf „moderat“ gelautet, was diese geheimen Dokumente eben nicht beinhaltete.

Axon Enterprise dürfte mit diesem Schritt daher einen potenziell neuen Kundenkreis erschlossen haben. Zumindest in der Theorie. In der Praxis müssen sie sich natürlich trotzdem noch selbst für die cloudbasierten Software-Leistungen entscheiden. Aber der Weg ist mit dieser Entscheidung nun dafür frei. Das ist ein positives Merkmal, das auf einem sehr abstrakten Level daher Wachstum schaffen kann.

An Interesse scheint es nicht zu mangeln …

Die Lösungen von Axon Enterprise schlagen inzwischen hohe Wellen. Viele US-Behörden setzen inzwischen auf das Unternehmen, um die eigenen Daten zu verwalten oder ein Stück weit selbst zu digitalisieren. Schließlich können mithilfe der digitalen Daten schnellere Prozesse gestartet werden. Auch das Teilen zwischen Behörden ist möglich und das Management möchte Schnittstellen implementieren, um zum Beispiel den zwischen Exekutive und Judikative nötigen Transfer herstellen zu können.

Mit dem höchsten Sicherheitsstatus für die cloudbasierten Softwarelösungen steht diesem Plan zukünftig nichts mehr im Wege. Axon Enterprise kann im Kreise der US-amerikanischen Behördenlandschaft quasi uneingeschränkt wachsen. Jetzt liegt es am Management, das auch ideal auszuspielen.

Der Artikel Axon Enterprise: Das höchste Level ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2022