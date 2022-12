PAYCHEX - Fällt die Aktie nun durch?

Paychex Inc. - WKN: 868284 - ISIN: US7043261079 - Kurs: 109,055 $ (Nasdaq)

Nach dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" scheint die Aktie des Spezialisten für Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Paychex, das lang erwartete Verkaufssignal heute auszusenden. Quartalszahlen und ein sehr schwaches Umfeld drücken die Aktien nach unten.

Im Juni und auch im September rissen die Bullen das Ruder jeweils noch einmal herum, nun droht der Wert auf neue Jahrestiefs zu rutschen. Die wichtige Unterstützungszone zwischen 111,39 und 109,87 USD ist zumindest intraday gerissen. Die heute gemeldeten Quartalszahlen kommen am Markt nicht gut an. Demnach hat Paychex den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (endet im Mai) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7 % auf 1,19 Mrd. USD gesteigert. Der Gewinn legte leicht überproportional um 9 % auf 0,99 USD je Aktie zu. Damit toppte das Unternehmen die Markterwartung eines Gewinns je Aktie von 0,95 USD und blieb bei den Erlösen inline.

Selbst ein Update der Prognose, bei dem das Management ein Gewinnwachstum von 12 bis 14 % anstelle von 11 bis 12 % in Aussicht stellt, lockt heute keine Käufer an. Aus technischer Sicht spitzt sich die Situation zu. Denn misslingt der Aktie ein weiterer Konter im Unterstützungsbereich um 110 USD, könnte der Wert in Kürze Kurse unter 100 USD ansteuern. Wiederum darunter liegt bei 90,53 USD ein wichtiges langfristiges Ausbruchslevel. Auf der Oberseite hat sich ein Widerstand bei 127 USD etabliert. Erst darüber könnte sich die Aktie weiter innerhalb der großen Range in Richtung 139 USD bewegen.

Fazit: Technisch haben die Bullen zuletzt immer das Ruder herumreißen können bei der Paychex-Aktie. Nun scheint der Verkaufsdruck aber zu groß. Zweistellige Kurse im Börsenjahr 2023 sollten folglich nicht überraschen.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 4,61 4,97 5,27 Ergebnis je Aktie in USD 3,77 4,18 4,46 Gewinnwachstum 10,88 % 6,70 % KGV 29 26 25 KUV 9,0 8,3 7,8 PEG 2,4 3,7 Dividende je Aktie in USD 2,77 3,21 3,34 Dividendenrendite 2,53 % 2,94 % 3,06 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Paychex-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)