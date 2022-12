TX Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

TX Group und ihre Tochtergesellschaft Goldbach Group übernehmen Clear Channel Schweiz



22.12.2022 / 06:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bereits heute ist die Goldbach Group über ihre Mehrheitsbeteiligung an Neo Advertising (52.3 Prozent) im Geschäft mit Aussenwerbung (Out-of-Home/OOH) tätig. Durch die Übernahme von Clear Channel Schweiz wird das Geschäft mit Aussenwerbung in Bezug auf Umsatz und Ergebnis zu einem substanziellen Standbein ausgebaut. Mit den Minderheitsaktionären von Neo Advertising ist eine Zusammenführung mit Clear Channel Schweiz und ein späterer Auskauf ihrer Anteile vereinbart. Der Ausbau des Aussenwerbegeschäfts folgt der Strategie der TX Group. Auf historischer Basis erreicht der kombinierte Umsatz von Neo Advertising und Clear Channel Schweiz über CHF 100 Mio. Der Kaufpreis für den Erwerb von Clear Channel Schweiz beträgt CHF 86 Mio. (ohne Einbezug von Cash- oder Verbindlichkeitspositionen). Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission. Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident der TX Group: «Die Übernahme von Clear Channel Schweiz ist eine gute Ergänzung des strategisch wichtigen Aussenwerbegeschäfts. Wir sehen in dem Segment weiteres, profitables Wachstumspotenzial.» Michi Frank, CEO Goldbach Group: «Mit der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising wird sich unser Angebot im Bereich Out of Home signifikant erhöhen. Unser Angebot wird für die Werbekunden dadurch noch attraktiver und vor allem werden wir eine gesamtschweizerische Abdeckung an Aussenwerbeflächen anbieten können.» Kontakt



Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer TX Group, +41 76 462 52 45, ursula.noetzli@tx.group Iris Blättler, Leiterin Kommunikation Goldbach, +41 44 914 91 16, iris.blaettler@goldbach.com Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Über die Goldbach Group AG

Die Unternehmen der Goldbach Group AG vermarkten und vermitteln Werbung in den Gattungen TV, Radio, Print, Online, Mobile, Aussenwerbung und Performance Marketing. Dabei stehen einfache Informations-, Beratungs- und Buchungsprozesse im Vordergrund. Um den Endkonsumenten zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Kontext zu erreichen, verfolgen wir einen konsequenten Multi-Channel-Ansatz. Die Goldbach Group AG hat ihren Sitz in Küsnacht und ist hauptsächlich in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig. Goldbach ist ein Unternehmen der TX Group.

www.goldbach.com

Ende der Adhoc-Mitteilung