EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE
BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.08.2025 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|BASF SE
|Straße, Hausnr.:
|Carl-Bosch-Straße 38
|PLZ:
|67056
|Ort:
|Ludwigshafen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900PM64WH8AF1E917
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|19.08.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,38 %
|4,89 %
|5,27 %
|892.522.164
|letzte Mitteilung
|0,26 %
|4,49 %
|4,76 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|US0552625057
|0
|195.493
|0 %
|0,02 %
|DE000BASF111
|0
|3.189.593
|0 %
|0,36 %
|Summe
|3.385.086
|0,38 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch
|Offen
|7.490.552
|0,84 %
|Nutzungsrecht
|Offen
|181.779
|0,02 %
|Swap
|07.07.2031
|2.393.380
|0,27 %
|Call Option
|14.02.2029
|8.692.760
|0,97 %
|Call Warrant
|07.07.2031
|2.132.404
|0,24 %
|Summe
|20.890.876
|2,34 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Call Warrant
|29.11.2032
|Bar
|1.396.721
|0,16 %
|Put Option
|15.12.2028
|Physisch
|4.734.500
|0,53 %
|Swap
|20.08.2035
|Bar
|7.060.818
|0,79 %
|Call Option
|10.04.2037
|Bar
|6.422.341
|0,72 %
|Future
|16.12.2033
|Bar
|838.525
|0,09 %
|Put Option
|16.12.2033
|Bar
|1.970.465
|0,22 %
|Forward
|20.03.2026
|Bar
|344.737
|0,04 %
|Summe
|22.768.108
|2,55 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GSAM Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International Bank
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GS Global Markets, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank USA
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GS Finance Corp.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GSAM Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Financial, Inc.
|%
|%
|%
|Folio Investments, Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Murray Street Corporation
|%
|%
|%
|Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado
|%
|%
|%
|Sphere Fund
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Trust Company, National Association
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Trust Company of Delaware
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|22.08.2025
25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2187864 25.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Kauf22. Aug. · EQS Group
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Kauf21. Aug. · EQS Group
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf20. Aug. · EQS Group
Original-Research: Nabaltec AG (von NuWays AG): BUY22. Aug. · dpa-AFX
EQS-News: Nabaltec AG veröffentlicht Halbjahresbericht 202521. Aug. · EQS Group