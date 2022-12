Ist die Allianz-Aktie (WKN: 840400) eine Dividendenwachstumsaktie? Diese Frage ergibt sich aus dem Titel. Sie ist gleichzeitig auch Anlass für unseren heutigen Artikel. Eine Antwort zu finden könnte womöglich eine neue Investitionsthese auslösen.

Vor allem wenn wir bedenken, dass der DAX-Versicherer derzeit mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 11 bewertet ist. Zudem gibt es weiterhin über 5 % Dividendenrendite. Das hat Züge einer Value-Aktie. Aber … vielleicht im Deckmantel einer Dividendenwachstumsaktie?

Spannend. Sehen wir uns die Allianz-Aktie aus dieser Perspektive ein wenig näher an.

Allianz: Dividendenwachstumsaktie in der Mache

Um das Fazit vielleicht einfach mal vorwegzunehmen: Hinter der Allianz steckt für mich eine Dividendenwachstumsaktie in der Mache. Aber es gibt auch einige Indikatoren, die nicht unbedingt die Annahme in jedem Jahr rechtfertigen. Zwar liegt die letzte Kürzung einer Ausschüttung bereits über zehn Jahre zurück und fand im Kontext der letzten Finanzkrise statt. Bei den Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2010 und 2012 sowie 2019 und 2020 hielt das Management die Dividende je Aktie lediglich konstant. Ein beständiges Wachstum gibt es daher insbesondere in Krisen nicht.

Wenn wir uns die übrigen Jahre ansehen, so kletterte die Dividende je Aktie zwischen dem Jahr 2008 von 3,50 Euro je Aktie bis auf zuletzt 10,80 Euro gestiegen ist. Mit mehr als einer Verdreifachung innerhalb von nicht einmal 15 Jahren sehen wir tendenziell eher eine Dividendenwachstumsaktie.

Die Allianz-Aktie kann jedoch mehr, vor allem mit Blick in die Zukunft. Das Management spricht bis einschließlich 2024 mindestens von einem Dividendenwachstum je Aktie im mittleren, einstelligen Prozentbereich. Setzt sich diese Tendenz fort, so wäre die Annahme gerechtfertigt. Zumal es wirklich in vielen Jahren Ausschüttungswachstum gegeben hätte. Und scheinbar möchte das Management das zukünftig etwas zementieren.

In der Mache …

Alles in allem würde ich daher sagen: Hinter der Allianz steckt ein interessanter Kandidat, der eine starke Dividendenwachstumsaktie formen kann. Die Indikation ist gegeben. Auch die Historie ist inzwischen solide und die Ausschüttungspolitik sollte das in Zukunft weiter zementieren.

Heute in zum Beispiel zehn Jahren könnte das Fazit ein etwas anderes sein. In der Zwischenzeit gibt es diesen Aspiranten mit einer günstigen Bewertung. Wie gesagt: Ein bereinigtes KGV von knapp über 10 und über 5 % Dividendenrendite ist für eine angehende Dividendenwachstumsaktie definitiv nicht verkehrt.

