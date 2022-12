JOHNSON & JOHNSON - Zögerliche Bullen

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 177,480 $ (NYSE)

Die Aktie des US-Pharmariesen Johnson & Johnson befindet sich seit Februar 2021 in einer flachen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im April auf das aktuelle Allzeithoch bei 186,69 USD.

Nach einem Rücksetzer auf den Aufwärtstrend seit Februar 2021 und einer kleinen Bodenbildung brach der Wert Ende November über den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch aus. Dieser Trendbruch brachte aber bisher keine neuen Impulse. Die Aktie läuft oberhalb dieses Trends seitwärts. Dabei fiel sie zuletzt kurzzeitig auf ein Tief bei 174,07 USD zurück.

Bullen noch immer im Vorteil

Das Chartbild der Aktie von Johnson & Johnson macht immer noch einen bullischen Eindruck. Kurzfristig ist ein Anstieg an das Allzeithoch oder sogar in Richtung 196-197 USD und damit an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Februar 2021 möglich.

Sollte die Aktie allerdings unter 174,07 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 167,63 USD oder sogar 159,17 USD gerechnet werden.

Fazit: Dass die Aktie ihre bullischen Chancen zuletzt nicht genutzt hat, gefällt zwar nicht, aber ein Verkaufssignal ist dadurch bisher nicht entstanden. Noch ist eine weitere Rally das wahrscheinlichere Szenario.

Zusätzlich lesenswert:

VERBIO - Das wird nun etwas eng für die Bullen!

SWATCH GROUP – Solide Schweizer, aber an der Wahrnehmung hapert es noch

SGL CARBON - Comeback gelungen?

Johnson & Johnson - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)