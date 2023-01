W. R. Berkley kündigt Sonderdividende an

Der US-Versicherer W. R. Berkley Corp. (ISIN: US0844231029, NYSE: WRB) wird am 24. Januar 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten (Record day ist der 13. Januar 2023).

W. R. Berkley schüttet auf das Jahr gerechnet als reguläre Dividende 0,40 US-Dollar (in vier Tranchen zu je 0,10 US-Dollar) aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 72,58 US-Dollar bei 0,55 Prozent (Stand: 3. Januar 2023).

Das Versicherungsunternehmen mit Sitz in Greenwich, Connecticut, ist 1967 von William R. Berkley gegründet worden und ist auf die gewerbliche Schaden- und Unfallversicherung spezialisiert. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1973. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022 erzielte W. R. Berkley einen Umsatz von 2,72 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,42 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 228,88 Mio. US-Dollar nach einem Nettogewinn von 261,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 24. Oktober 2022 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 0,01 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 19,27 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de