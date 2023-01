DELIVERY HERO - Grandios gescheitert

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 43,650 € (XETRA)

Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, hat Finanzvorstand Emmanuel Thomassin Aktien des Unternehmens im Wert von 1,395 Millionen Euro verkauft. Die Aktie rutscht heute kräftig ab. Mehrfach attackierte der Wert in dieser Woche das Novemberhoch bei 46,91 EUR, jetzt kapitulieren die Käufer. Es kommt zu starken Gewinnmitnahmen, die Aktie prallt heute deutlich nach unten hin ab. Damit verbleibt sie zunächst innerhalb der Handelsspanne der letzten Wochen. Kritisch stimmt zunächst das erneute Scheitern am EMA200. An dieser gleitenden Durchschnittslinie endete bereits die Sommerrally.

Ausbruch abwarten

Zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bleibt die kurzfristige Situation neutral zu werten. Persönlich würde ich ein bullisches Szenario noch favorisieren, wonach es früher oder später zu einem nachhaltigen Ausbruch über 47 EUR kommen sollte. Dann wird eine Rallyfortsetzung bis 52,40 und 57 EUR bzw. später 62 - 63 und 73 EUR möglich.

Der laufende Pullback könnte noch bis rund 42 EUR fortgesetzt werden. Erst bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 41,30 EUR würde sich das kurzfristige Bild leicht eintrüben. Abgaben bis zum Support bei rund 37 - 38 EUR könnten dann folgen. Unterhalb von 36 EUR würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Im bärischen Szenario startet jetzt am EMA200 ein größerer Abschwung. Dieses Szenario wird jedoch noch nicht favorisiert, solange die Aktie den EMA50 verteidigen kann. Neue Einstiege am EMA50 wären Spekulativ, für solide Kaufsignale sollte ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA200 abgewartet werden.

