LUFTHANSA - Aktie oben angekommen?

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 8,643 € (XETRA)

Die Aktie der Lufthansa befindet sich seit April 2020 in einer Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich zwischen 5,01 EUR und 8,98 EUR ab.

Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung zog die Aktie seit Ende September massiv an. In dieser Woche erreicht die Aktie den wichtigen Widerstandsbereich um 8,98 EUR. Dort kommt es zu Verkäufen. Die Aktie notierte heute bereits im Hoch bei 8,83 EUR, muss aber einen Großteil der Tagesgewinne wieder abgeben und fällt aktuell auf 8,63 EUR.

Sind jetzt die Bären wieder am Zug?

Die Lufthansa-Aktie scheint am zentralen Widerstandsbereich nach einer sehr steilen Rally wieder unter Druck zu geraten. Kommt es in nächsten Tagen zu weiteren Abgaben, dann wäre zumindest mit einem Rücksetzer gen 7,67 EUR zu rechnen. Im Falle eines Rückfalls darunter würde ein komplettes Durchhandeln der großen Seitwärtsbewegung drohen, also ein Rückfall in Richtung 5,01 EUR.

Ein stabiler Ausbruch über 8,98 EUR wäre ein mittelfristiges Kaufsignal. Dieses Signal würde auf eine weitere Rally gen 17,50 EUR hindeuten.

Fazit: Die Lufthansa-Aktie steht vor hohen Hürden. Auch wenn die Aufwärtsbewegung noch intakt ist und Verkaufssignale fehlen, bieten sich hier Chancen auf einen CRV-Trade auf der Shortseite. CRV-Trades bieten hohes Potenzial, haben aber geringe Trefferquoten.

Zusätzlich lesenswert:

SAF HOLLAND – Ein Favorit auch für 2023?

JPMORGAN CHASE profitiert von volatilen Märkten

Deutsche Lufthansa AG

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)