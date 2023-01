Franklin Street Properties schüttet Dividende aus

Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 16. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 27. Januar 2023.

Franklin Street Properties zahlt auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,04 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 1,29 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 3,11 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2023). Im Juli 2022 verringerte das Unternehmen die Dividende um 88,9 Prozent und kündigte eine neue variable Dividendenpolitik, basierend auf verschiedenen Faktoren, an.

Franklin Street Properties ist 1997 gegründet worden und verwaltet Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Wakefield, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 40,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 50,80 Mio. US-Dollar), wie am 3. Mai 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich standen Funds From Operations (FFO) in Höhe von 9,04 Mio. US-Dollar nach 14,8 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 13,92 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 321,06 Mio. US-Dollar (Stand: 13. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de