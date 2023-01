Aktionäre von Dinkelacker erhalten eine unveränderte Dividende

Der Stuttgarter Immobilienkonzern Dinkelacker AG (ISIN: DE0005538300) will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 eine unveränderte Dividende in Höhe von 20,00 Euro je Aktie und einen Bonus in Höhe von 12,00 Euro je Aktie ausschütten.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 1.480 Euro und unter Zugrundelegung der regulären Dividende (ohne Bonus) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,35 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 4. April 2023 statt. Im Vorjahr kam ebenfalls eine Dividende von 20,00 Euro zuzüglich eines Bonus von 12,00 Euro je Stückaktie zur Auszahlung.

Die Dinkelacker AG vermietet Immobilien aus den Bereichen Büro, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen aus dem eigenen Bestand mit Schwerpunkt in Stuttgart. Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG aus München hält 70,13 Prozent der Anteile. Weiterer Großaktionär ist Wolfgang Dinkelacker mit 25,39 Prozent. Im Streubesitz befinden sich 1,52 Prozent.

Redaktion Mydividends.de