ADOBE - Aktie vor Ausbruch?

Die Adobe-Aktie fiel am 27. September auf ein Tief bei 274,73 USD zurück und markierte damit das bisherige Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch, das aus dem November 2021 stammt und bei 699,50 USD liegt.

Nach diesem Tief erholte sich die Aktie zunächst zügig und drang in das Abwärtsgap vom 15. September 2022 ein. Die Aktie erreichte ein Hoch bei 355,67 USD. Schon einige Wochen vorher schwenkte sie in eine Seitwärtsbewegung unterhalb des noch offenen Teils dieses Gaps ein. Die Oberkante dieses Gaps liegt bei 365,61 USD.

Am Freitag brach die Aktie über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus und drang in den noch offenen Teil des Gaps ein. Allerdings ist der Anstieg übe das Hoch vom 13. Dezember bisher nur minimal.

Kaufwelle möglich

Bestätigt sich in der Adobe-Aktie der Ausbruch über 355,67 USD, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal für die Erholung seit 27. Dezember. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 416,06-420,78 USD ansteigen.

Ein Abverkauf des Anstiegs vom Freitag wäre ein erstes negatives Zeichen. Aber ein mittelfristiges Verkaufssignal ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter 320,20 USD. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 274,73 USD zu rechnen.

Fazit: Die Adobe-Aktie ist am Freitag den Schritt zu einem Ausbruch gegangen. Folgt nun zügig ein zweiter Schritt, stehen der Aktie einige positive Wochen bevor.

