IRW-News: Discovery Silver Corp. : Tony Makuch zum Vorstandsvorsitzenden von Discovery Silver ernannt

IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Tony Makuch zum Vorstandsvorsitzenden von Discovery Silver ernannt

23. Januar 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass Tony Makuch mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ("CEO") ernannt wurde. Herr Makuch war seit Juni 2022 Interims-CEO des Unternehmens.

Herr Makuch ist ein professioneller Ingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Betrieb und Führung. Zuletzt war er CEO von Kirkland Lake Gold Ltd. ("Kirkland Lake"), einem führenden, weltweit tätigen Goldunternehmen mit Betrieben in Ontario und Australien. Während seiner fünfjährigen Amtszeit leitete Makuch die Umgestaltung von Kirkland Lake und steigerte die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen sowie die Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde C$ auf über 10 Milliarden C$. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs von Kirkland Lake um über 500 %.

John Murray, Chairman von Discovery, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Tony die Rolle des CEO dauerhaft übernehmen wird. Seine Erfolgsbilanz bei der Optimierung des Wertes von Erschließungsprojekten und großen Bergbaubetrieben sowie seine Anerkennung auf den Kapitalmärkten machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit, da wir uns auf die bevorstehende Durchführung der Vormachbarkeitsstudie für unser Cordero-Projekt freuen".

Herr Makuch kommentierte: "In den letzten sieben Monaten habe ich mir ein umfassendes Wissen über das Cordero-Projekt und die hochwertige Arbeit des Discovery-Teams angeeignet. Cordero ist meiner Meinung nach eines der aufregendsten groß angelegten Erschließungsprojekte in der weltweiten Bergbaubranche. Ich bin hoch motiviert durch die Aussicht, dass wir bei der Umwandlung von Cordero in eine Tier-1-Mine einen bedeutenden Wert für alle Interessengruppen erzielen werden. Die große Menge an Silber, die Cordero voraussichtlich produzieren wird, und die hervorragenden Aussichten für Silber als entscheidendes Metall beim Übergang zu grüner Energie stellen ebenfalls eine überzeugende Chance dar."

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Beförderung von Roman Solis zum Vice President Mexico bekannt zu geben. Herr Solis ist seit 2018 bei Discovery als Country Manager tätig und hat eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des ESG-Programms des Unternehmens, den Beziehungen zu den Gemeinden, der Erteilung von Genehmigungen und dem täglichen Betrieb bei Cordero gespielt. Bevor er zu Discovery kam, arbeitete Herr Solis von 2012 bis 2017 bei Alio Gold Inc. (ehemals Timmins Gold) als Chefgeologe und Explorationsmanager, wo er für die Konzeption, Planung und Durchführung der Explorationsarbeiten von Alio in Mexiko verantwortlich war. Zuvor war Solis bei Mincore Inc., Resource Geosciences und Minera Frisco tätig, wo er an Projekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten arbeitete. Herr Solis hat einen Bachelor-Abschluss in Geowissenschaften von der Universität des Bundesstaates Sonora und ist Mitglied der Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico.

Herr Makuch erklärte: "Roman war in den letzten fünf Jahren ein integraler Bestandteil unseres Führungsteams und hat alle unsere Aktivitäten im Lande erfolgreich geleitet. Diese Beförderung ist eine Anerkennung seiner hervorragenden Arbeit und seiner zunehmenden Verantwortung innerhalb des Unternehmens, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in der nächsten Phase unserer systematischen Weiterentwicklung von Cordero hin zu einer Bauentscheidung."

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa 45 Millionen C$ und keinerlei Schulden unterstützt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

John Murray

Chairman

