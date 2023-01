ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 660 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 660 Euro belassen. Die Nachfrage nach Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie sei unverändert größer als das Angebot, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen und auch der Ausblick dürften am Markt für Zuversicht sorgen./bek/ajx

