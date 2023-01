IG Metall verlangt Ladesäulen-Pflicht für Einkaufszentren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Metall setzt sich für eine Pflicht von Einkaufszentren ein, Ladesäulen für Elektroautos aufzustellen. "Großparkplätze von Einkaufszentren und an Autobahnen sollten zwingend mit Ladesäulen ausgestattet werden müssen", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies solle über das Ordnungsrecht geschehen. Ob das Ziel von 15 Millionen Elektroautos in Deutschland bis zum Jahr 2030 erreicht werde, hänge von der Ladesäulen- und Netzinfrastruktur ab, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. In der Pflicht stehe vor allem die Energiewirtschaft. "Aber auch die Autoindustrie muss sich am Ausbau beteiligen", fügte Hofmann hinzu./brd/DP/zb