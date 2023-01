EQS-News: Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter



26.01.2023 / 16:05 CET/CEST

Luxemburg, 26. Januar 2023 – Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen, die von der Adler Group S.A. („Adler Group“) am oder um den 25. November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die „Lock-up-Vereinbarung“) sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die „Restrukturierung“). In diesem Zusammenhang hat die AGPS BondCo PLC (die „Plangesellschaft“) heute einen Practice Statement Letter in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 veröffentlicht, um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen (der „Practice Statement Letter“ oder „PSL“), der unter anderem an die Inhaber der folgenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Adler-Gruppe (die „Plangläubiger“) gerichtet ist: €400.000.000 1,500-prozentige Anleihe, fällig 2024 (ISIN: XS1652965085).

€400.000.000 3,250-prozentige Anleihe, fällig 2025 (ISIN: XS2010029663).

€700.000.000 1,875-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2283224231).

€400.000.000 2,750-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2248826294).

€500.000.000 2,250-prozentige Anleihe, fällig 2027 (ISIN: XS2336188029).

€800,000,000 2.250-prozentige Anleihe, fällig 2029 (ISIN: XS2283225477). Die GLAS Specialist Services Limited (die „Informationsstelle“) hat ein Plan Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten. Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden: GLAS Specialist Services Limited

55 Ludgate Hill, Level 1, West

London, EC4M 7JW Zu Händen: Transaction Management Group/Adler

Telefon: +44 20 3597 2940

Fax: +44 20 3070 0113

Email: lm@glas.agency

Plan Website: https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/ Kontakt Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

26.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

