EQS-News: JDC Group AG: JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt wesentliche Teile der Top Ten Gruppe

JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt wesentliche Teile der Top Ten Gruppe Die Top Ten Gruppe administriert mehr als 2 Mrd. EUR Investmentbestand mit eigener Technologie und gehört zu den TOP 50-Vermögensverwaltern in Deutschland

JDC wächst damit antizyklisch im attraktiven Markt der Investmentberatung und Vermögensverwaltung

JDC baut mit der Transaktion ihre Technologie-Plattform im Investmentbereich aus Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG, hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (zusammen: Top Ten Financial Network Gruppe) unterzeichnet. Die rund 50 Mitarbeiter bieten Dienstleistungen im Bereich der Investmentberatung, der Vermögensverwaltung sowie dem Fondsmanagement an. Mit eigenen Softwarelösungen administriert Top Ten über 2 Mrd. EUR Investmentbestand für ca. 1.000 Vermittler im Netzwerk und erwirtschaftet damit einen weitgehend wiederkehrenden Umsatz von rund 20 Mio. EUR. Der Abschluss der Transaktion wird aufgrund des regulatorisch notwendigen Inhaberkontrollverfahrens für Mitte 2023 erwartet. Über den Kaufpreis und sonstige Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Die JDC Group hat sich in den vergangenen Jahren stark auf den Bereich Versicherungen konzentriert und sich zu einem marktführenden Digitalisierungsdienstleister im Versicherungsbereich entwickelt. Diese Positionierung möchte JDC weiter ausbauen. Mit dem Erwerb der wesentlichen Teile der Top Ten Gruppe will die JDC zusätzlich ihren Investmentfokus schärfen. Die dazu notwendige technische Plattform gehört nach Abschluss der Transaktion nun auch zum Portfolio der JDC Group. JDC kann damit ihren bestehenden Kunden weitere technische Angebote in den Bereichen Vermögensverwaltung, Haftungsdachlösungen und Label-Fonds anbieten. „Trotz der Erfolge im Versicherungsbereich hat JDC den Investmentbereich nie aus den Augen verloren. Mit dem Erwerb der Top Ten ergänzen wir unser Software-Portfolio nun hervorragend und wollen in der Investmentsparte wieder angreifen“ freut sich Ralph Konrad, Vorstand der JDC Group AG. „Top Ten ist mit ihren Assets und technischen Kapazitäten im Investment Geschäft eine ideale Ergänzung für uns. Außerdem sind aufgrund der Überschneidungen im Geschäftsmodell relevante Synergie-Effekte möglich. Die JDC Plattform wird damit für unsere Kunden noch attraktiver“. „Für mich ist der Erwerb der Top Ten etwas ganz Besonderes”, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group: “Top Ten ist vor über 25 Jahren als Abspaltung der 10 besten Berater der Dr. Jung & Partner GmbH entstanden, die nun integraler Teil der Jung, DMS & Cie. AG ist. Nun kommt die Familie wieder zusammen und ist mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Entwicklungen stärker als je zuvor. Unseren bestehenden JDC-Partnern werden wir viele neue Services im Bereich Investment und Vermögensverwaltung anbieten und den Top Ten Partnern im Gegenzug die marktführende JDC-Versicherungsplattform.“ Martin Wanders, Vorstandsvorsitzender der Top Ten sieht mit dieser Nachfolgeregelung für die Partner im Netzwerk sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ideale Lösung. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem personellen, organisatorischen und technischen Know how in den nächsten Jahren die erfolgreiche JDC Entwicklung gerade in der Vermögensverwaltung mit gestalten können“. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Über 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 900 Millionen Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Über die Top Ten Investment-Gruppe Die Top Ten Gruppe zählt zu den führenden Spezial-Netzwerken im Investmentbereich für den unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland sowie Österreich. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistern Finanzpartnerschaften nach § 34f GewO oder als Haftungsdach, um alle gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, und u.a. die Möglichkeit, Vermögensverwaltungsmandate in Form von individuellen Einzellösungen, Strategiedepots und vermögensverwaltende Fonds abzuwickeln. Ebenso hat die Top Ten Gruppe umfassende IT- und Digitalisierungslösungen für Finanzdienstleister entwickelt und unterstützt bei der Produktentwicklung und Umsetzung, unter anderem von Investmentfonds. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

